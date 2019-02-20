بالصور| "عشق للتراث يربطهم بالواحة".. الزي السيوي القديم جاذب للسياح

ما أن تصل السائحة الواحة، وفي أول جولة بالأسواق، تجذبها الملابس القديمة المصنوعة يدويا ولا تكتفي بمجرد الشراء فقط، بل ترتدي السائحة الأجنبية أو المصرية التي تزور سيوة بعض القطع السيوية المشغولة وتتجول بها في الأحياء والمناطق السياحية والأثرية.

الزي السيوي القديم من أكثر الأشياء التي ينتبه إليها ويحبها زائرو سيوة من مصريين وعرب وأجانب من أوروبا وآسيا وأمريكا وإستراليا، حسب يوسف كيلاني من أبناء الواحة، مضيفا: "يحبون أن يتعرفوا على التراث الشعبي في سيوة ماذا نأكل ونشرب؟ وما هو الزي الذي ترتدية المرأة السيوية؟ ومن كثرة القراءة والتحدث مع السيويين يرتبطون بالواحة ويقبلون على شراء الملابس الخاصة بها من الفساتين السيوية والأزياء التي تستخدمها السيويات سواء في المنزل أو خلال الخروج والمناسبات ويقدرون قيمتها عندما يشاهدونها في المحلات".

ثمنه يتراوح ما بين 700 إلى 1000 جنية الفستان السيوي القديم الخاص بالمناسبات ويدفعون ثمنه، بهذه الكلمات عبر عثمان علي من أهالي الواحة وأحد العاملين في القطاع السياحي عن السياح الذين يترددون على سيوة من مختلف دول العالم، مستطردا في حديثه لـ"الوطن": "فور رؤيتهم للسيدات في الشارع وهن يرتدن الزي السيوي المصنوع من أنواع معينة من الأصواف والقماش يسألون عليه ويطلبون الذهاب إلى محلات بيعه ويقمن بالبحث عنه ويشترونه ويرتدوه ويحبون أن يلتقطن الصور وهن يرتدونه لأنه سيذكرهم بأهل الواحة عندما يعدودون إلى بلادهم".

ويحبون أن يرون أنفسهن في هذه الملابس، التي تتناسب مع طبيعة البيئة السيوية الخلابه التي جاؤا إلى هنا بحثا عنها، من حيث المناظر الطبيعية والصحراء والرمال والفلكلور الشعبي السيوي والتراث الذي دائما ما يحبون أن يعرفوه ويعيشون أجواؤه لدرجة أن بعضهم من كثرة الارتباط بسيوة يشترون منازل قديمة مبنية بالكرشيف السيوي والملح والطين للعيش مثلما كان يعيش أجدادنا القدماء في سيوة، بحسب "عثمان".

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