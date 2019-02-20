احذري الـ"واي فاي".. خطر على الحوامل والأطفال

قال الدكتور محمد راشد، عضو الجمعية الأمريكية لطب الأطفال، إنه يجب أخذ الاحتياطات اللازمة عند استخدام "الواي فاي"، نظرًا للخطر الذي يتسبب فيه الإشعاع الذي يصدر من الأجهزة المتصلة به.

وأضاف "راشد"، خلال لقائه ببرنامج "يوم جديد"، أنه يجب البعد بقدر كافٍ عن الأجهزة المتصلة بالـ"واي فاي"، بالنسبة للسيدات الحوامل نظرًا للخطر الذي يتسبب فيه الإشعاع على الأجنة، موضحًا أن الأجنة المعرضة لإشعاع الـ"واي فاي"، قد تقل قدرتهم الاستيعابية عند عمر 3 سنوات مقارنة بالأطفال الأقل عُرضة للإشعاع.

وأشار عضو الجمعية الأمريكية لطب الأطفال، إلى أن الموجات الكهرومغناطيسية الناتجة عن "الواي فاي"، قد تسبب أضرار صحية جسيمة، موضحًا أن استخدام الأطفال للأجهزة اللوحية يجب ألا يتجاوز ساعتين يوميًا.

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