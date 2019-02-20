فيديو .. كارمن سليمان تتعرض لموقف محرج في السعودية

كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 فبراير 2019 03:46 مساءً - نشرت الفنانة كارمن سليمان مقطع فيديو لها من رحلتها إلى مدينة الرياض بالممكلة العربية السعودية، وذلك عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
وفوجئت سليمان بطلب بعض الفتيات منها هناك باستخدام البخور، الا انها لم تعرف كيفية استخدامه.
وعلقت على الفيديو قائلة: “أنا جبت العيد على رأي حبايبي في السعودية، قالولي اتبخري قلتلهم اتبخر إزاي، قالولي هاتي الدخان عليكي بإيديك كده، وكانت النتيجة لاحول ولا قوة إلا بالله”.
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