السيسى يستقبل النواب المشاركين بمؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 فبراير 2019 03:46 مساءً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى النواب العموم المشاركين في المؤتمر الأول لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن مكافحة تهديد تمويل الاٍرهاب وغسيل الأموال. صرح بذلك للسفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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