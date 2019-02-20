برلماني يطلق فيديو حول معاناة "الجدات" من رؤية الأحفاد بقانون الأحوال الشخصية

تحدث النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، وأحد مقدمي مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، مع مجموعة من الجدات اللاتي منعوا من رؤية أحفادهن، عن مقترحاتهم لتعديل التشريعات، موثقا ذلك في مقطع فيديو، نشره عبر حسابه الرسمي على "يوتيوب".

وروت إحدى السيدات، أنها تواجهها مشكلة في الرؤية منذ 2013، عندما انفصل ابنها عن زوجته، التي تحفظت على الطفلة لحوالي عام ونصف، وبعدها سافر والد الطفل معها، ما دفع الأم لأخذها بقوة القانون عام 2016، في ظل منع طليقة ابنها من رؤيتهما للطفلة، حيث تجري الجدة مفاوضات من حين لأخر لرؤية الطفلة، دون جدوى.

وقالت أخرى إن الانفصال حدث وحفيدها يبلغ من العمر 7 أشهر، وأنها لم تري حفيدها منذ عامين ونصف، وأكملت أن ابنها عرض على مطلقته كل شهر 1500 جنيه مقابل أن يرى الطفل يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، ولكنها رفضت، متوعدة لطليقها: "اللي بتحلم دا بعينك وبعين أمك" وعندما حاولت الاتصال بها لتطلب منها رؤية الطفل، طلبت منها عدم الاتصال مجددا، مخبرة الطفل أن والده توفى منذ زمن.

وطالب الجميع بضرورة تغيير القانون الحالي، وإقرار قانونه للأحوال الشخصية لإعادة العدل والتوازن والإستقرار للأسر المصرية.

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