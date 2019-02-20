"بعد خناقة إسماعيل بيه".. ياسمين عبد العزيز تطل بالأبيض في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، "فوتو سيشن" جديدة لها بصور "أبيض وأسود"، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديدوهات "إنستجرام".

وأطلت "عبدالعزيز" بفستان أبيض طويل، والذي تميز بأنه منقوش وفضفاض، ودون أكمام، مع اختيارها تسريحة شعر "إنسيابية".

وتفاعل نشطاء موقع "إنستجرام"، مع المواد المصورة التي نشرتها الفنانة، عبر حسابها الرسمي، والتي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب خلال الدقائق الماضية، بالإضافة إلى مئات التعليقات أبرزها: "إنتي بتغيظي إسماعيل بيه"، و"زي القمر يا ياسمين"، و"تحية احترام وتقدير للفنانة الجميلة والرائعة ياسمين عبد العزيز.. دمتي متألقة و ناجحة"، و"برنسيسة".

وتأتي جلسة تصوير "ياسمين"، عقب أيام من "الحرب البادرة" مع طليقها رجل الأعمال محمد حلاوة، وزوجته الحالية الفنانة ريهام حجاج، بسبب هدية الـ"فلانتين"،

نشرت "ياسمين" عبر صفحتها على موقع "إنستجرام"، عددا من الصور عبارة عن باقة كبيرة من الورد الأحمر، مرفق بها "كارت معايدة"، يتضمن "أحبك ياسو" باللغة الإنجليزية، بمناسبة عيد الحب، حيث علقت "ياسمين" على الهدية، قائلةً: "بردو لا"، و"وبعدين بقى، متشوف جوزك يا إسماعيل بيه"، في إشارة منها لإرسال طليقها الورود، لتنشر "ريهام" مقطع فيديو لها بصحبة زوجها "حلاوة، في اليوم نفسه، الذي قال فيه: "مش أي حد يشتري ورد يبقي أنا اللي بعته أنا بشتري لمراتي بس".

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