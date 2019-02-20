بالفيديو| "Survive Group".. ورشة للفتيات فقط لمناهضة العنف ضد المرأة

مضايقات واعتداءات تتعرض لها الفتاة بشتى الطرق والأنواع، وهو ما يجعل بعضهن غير قادرات على الدفاع عن أنفسهن والتصدي لمن يحاول سلب حريتهن بكل قوة دون تردد أو خوف.

ودشن مجموعة من الشباب ورشة مخصصة للفتيات فقط، تدعىSurvive" Self Defense For Females"، للتدريب على الدفاع عن أنفسهم، من خلال الاعتماد على علم النفس، ووضع الفتيات تحت ضغوط واختبارات نفسية وضغط عصبي كبير، لرفع نسب الأدرينالين، بعيدًا عن المفهوم التقليدي.

وقال ساهر الدسوقي أحد المتبنين لهذه الفكرة لـ"هُن": "بدأت الورش والتدريبات من عام 2016، والفكرة نشأت نتيجة زيادة العنف والمضايقات التي تتعرض لها الفتاة في حياتها سواء داخل عملها أو خارجه".

وتابع: "تلعب هذه الورش دورًا فعالًا في دعم الفتاة نفسيًا وتأهليها للتعامل مع الجميع دون رهبة أوخوف، حيث تكون استجاباتها تلقائية غريزية وسريعة دون الحاجة إلى تفكير في اختيار دفاعاتها".

وأضاف: "يرتدي المدربين الواقيات الثقيلة العازلة بشكل كامل حتى تستطيع الفتاة إخراج كل طاقاتها تحت تأثير الأدرينالين دون خوفها من إيذاء أي شخص".

"كل فتاة داخلها قوة مكبوته غير معلنة"، بهذه العبارة أضاف "ساهر": "في بنات كتير مبتبقاش مصدقة إن جواها طاقة وقدرات محتاجة إعادة اكتشافها وتنميتها بطريقة علمية".

وأوضح: "هناك فتيات فقدوا الثقة بأنفسهم وفقدوا إيمانهم بتدريبات الدفاع عن النفس ككل، والورشة هى تدريب دفاع عن النفس بشكل أو وجهة نظر مختلفة عن الدفاع عن النفس بالمفهوم التقليد الذي يعتمد أغلبه على تعلم الحركات".

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