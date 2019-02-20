5 احتياطات لـ"عروس الشتاء" في ليلة العمر

تقلبات الجو في فصل الشتاء كثيرة ففي لحظة يصبح الطقس باردا، بلحظة أخرى يصبح الطقس ممطر، ولم يستطيع أحد تحديد الوقت المناسب لميعاد الزفاف، لذلك تقدم خبيرة التجميل أمل أشرف لـ"هن"، بعض النصائح التي يجب أن تقوم بها عروسة الشتاء ومنها: 1- تجهيز القاعة بأن تكون مغلقة وليست "أوبن إريا". 2- شرب الكثير من الماء يوم الفرح. 3- احرصي على عمل الماسكات الطبيعية لتجنب جفاف البشرة. 4- يفضل تجهيز "جاكت فرو" تحسبا لبرودة الجو أو تساقط الأمطار. 5- لا خوف على المكياج من الطقس البارد ولكن الخوف يكون من تساقط الأمطار لذلك لا تنسي شراء مظلة بيضاء لتحمي وجهك وشعرك حتى الوصول إلى مكان مغلق. ​

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