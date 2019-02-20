بالصور| كيف نعت دور الأزياء العالمية كارل لاجرفيلد؟

لمسات إبداعية وضعها بالعديد من تصميمات الأزياء، جعلته واحدًا ضمن أبرز المصممين العالميين، ومديرًا فنيًا لدار الأزياء الفرنسية "شانيل" طوال 30 عامًا مضت، هو كارل لاجرفيلد الذي غيبه الموت أمس الثلاثاء، عن عمر 85 عامًا، بعد تعرضه لوعكة صحية صاحبته خلال الأسابيع الماضية، ليفقد عالم الموضة أحد أبرز أعمدته البارزة.

وتقدمت عدد من دور الأزياء العالمية بأحر التعازي لمحبي كارل لاجرفيلد من جميع أنحاء العالم، عبر حساباتهم الرسمية بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، تحدثوا خلالها عن موهبته وإبداعه الفني الطويل على مدار السنوات الماضية.

ويرصد "هن" نعي بعض دور الأزياء العالمية للمصمم الراحل:

كتب المصمم الأمريكي رالف لورين عبر الحساب الرسمي للدار بموقع "إنستجرام": "كارل لاجرفيلد كان تعريفًا للشغف؛ الذي غذى حياته ومهاراته، فضوله بكل شيء من التاريخ إلى ثقافة البوب ألهمه باستكمال الحلم وخلق مجموعات استحوذت على نوع نادر من الخيال الذي تجاوز تأثيره عالم الموضة".

وتابع: "كان مصمم الأزياء المعاصر لتلك التقاليد، ولكنه كان دائمًا ما يراعي الحياة اليومية، كان كارل مصدرًا للإلهام، ولكنه أكثر من ذلك كان صديقي الشخصي وداعمًا سخيًا، أعتقد أنه منح الموضة روحًا أكثر نشاطًا وحيوية، إيمان بكل من الحلم والواقع".

ونعى الحساب الرسمي للمصمم اللبناني إيلي صعب بموقع "إنستجرام"، المصمم الراحل، بنشر صورة له وأرفقه بتعليق جاء فيه: "فقدان الأيقونة كارل لاجيرفيلد".

وكتب الحساب الرسمي لدار الأزياء الإيطالي "فالنتينو" بموقع "إنستجرام"، نعيًا جاء فيه: "نود أن نعرب عن حزننا الخالص والعميق لرحيل السيد كارل لاجرفيلد لقد فقد عالم الموضة واحدًا من أنقى المواهب وأكثرها روعة، سنفتقده كثيرا، لكن تراثه سيذكرنا دائما بمعنى الإبداع.

​