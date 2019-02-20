بالصور| منة فضالي بملابس صيفية على البحر

حرصت الفنانة منة فضالي على مشاركة جمهورها بصور لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت في الصور مرتدية ملابس صيفية ونظارة شمس على البحر، وحازت الصور إعجاب متابعيها. وعلق أحد متابعيها: "هو الصيف جالك لوحدك"، وقال آخر: "إنتي خسيتي أوي واستعدي للصيف بدري". وتشارك منة في بطولة عدد من الأعمال التليفزيونية خلال الفترة المقبلة، منها الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس"، و"قيد عائلي"، ومسلسل "إفراج مشروط"، وتعود لشاشة السينما بفيلمها الجديد "زنزانة 7"، والتي تشارك في بطولته نخبة من نجوم السينما المصرية، منهم أحمد زاهر، ونضال الشافعي. ​

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