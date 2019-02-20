بالصور- قبل بدء الدورة الجديدة.. 7 مشاهد لا تنسى من "أوسكار 2018"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91، الذي ينتظرها كثيرون حول العالم، ومساندة نجمهم المفضل ليكون نجم العام.

لا يقتصر حفل الأوسكار عن الجوائز والأفلام المشاركة فحسب، بل هناك منافسة بين النجمات عن لقب أجمل إطلالة، إضافة إلى معرفة نوع الأطعمة والمكان الذي سيقيم فيه الفنانين قبل الاستعداد للحفل.

جمع لكم "لايف ستايل الخليج 365" أبرز المشاهد من حفل الأوسكار 2018 لتسترجع أفضل اللقطات في السطور التالية:

- الفندق الذي قضى فيه مرشحي الأوسكار عطلاتهم:

يعد مخيم الهجرة أحد مخيمات منتزه سيرينجيتي الوطني الضخم، الذي يقع في تانزانيا، وهو كان أحد هدايا الحفل.

يشتهر المخيم بالهجرة السنوية لما يزيد عن مليون ونصف من الحيوانات البرية، كما أنه يعتبر أفضل محمية للحياة البرية في إفريقيا بسبب كثافة الحيوانات المفترسة والفرائس به مثل الأسود والفهد الأفريقي، والأفيال، ووحيد القرن الأسود، والظباء، والكلب البري الأفريقي، والزراف، والنعام، واللقلق، وعديد من أنواع النسور.

بالصور- الفندق الذي سيقضي فيه مرشحي الأوسكار عطلاتهم

- نوع الأطعمة بالحفل:

كشف الشيف وولفجانج باك، عن نوعية الأطعمة التي كانت متواجدة في حفل الأوسكار لعام 2018، إذ كان متواجد في قائمة الطعام حوالي 136 كيلوجراما من لحم ميازاكي واجيو الياباني، و1500 بيضة لطيور السمان، ومقبلات من حبات البازلاء الصغيرة، ورافيولي الجزر مع الكمأة السوداء، وقسم مخصص لطعام البحر النيء، لتقديم بارفيه الكافيار المزين بذهب من عيار 24 قيراطًا، بالإضافة لحلوى الماكرون بنكهات مستوحاة من مزيج المشروبات الكحولية "الكوكتيل".

وذكر "باك" أنه سيستعين بنحو 13.6 كيلوجرام من مسحوق الذهب القابل للأكل.

تعرف على طعام نجوم الأوسكار..منها بيض طيور السمان

-الهدايا:

كانت نوعية الهدايا في العام الماضي تقليدي، إذ كانت تسمى بأكياس الغنيمة وهي حقيبة مليئة بالهدايا تصل قيمة كل كيس إلى 100 ألف دولار أمريكي، يحصل عليها الفنانون الـ 25 المرشحين للجائزة ضمن الفئات الخمس الرئيسية، ولا يتوقف الأمر عند ذلك الحد، فإلى جانب هذه الحقائب القيمة، فالمرشحين الـ25 يحصلون هذا العام على رحلات مجانية إلى اليونان وجزيرتي هواوي وزنجبار، ومدينة بالي الإندونيسية ومنطقة البحر الكاريبي، بالإضافة إلى رحلة لمدة 12 ليلة في تنزانيا داخل Serengeti Migration Camp "أحد أفضل 10 فنادق في العالم"، يقضونها في ركوب الخيل وتعلم الطبخ وعمل رحلات "السفاري"، وجلسات" المساج".

جدير بالذكر أن رحلة مثل هذه يمكن أن تكلف الفرد 11 ألفاً و300 دولار أمريكي، حيث تبلغ قيمة جلسة "المساج" في المنتجع لمدة 90 دقيقة، 245 دولاراً.

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تعرف على محتويات "أكياس الغنيمة" إحدى هدايا المرشحين للأوسكار

- سلمى حايك صاحبة أغلى إطلالة:

ظهرت النجمة سلمى حايك في حفل توزيع الأوسكار لعام 2018، بفستان من دار أزياء gucci، ولكن اختيار سلمى حايك لم يكن موفقًا، اختارت سلمى فستان لامع، بالون أورجواني الفاتح، على عكس إطلالتها في حفل الأوسكار للسنة الماضية.

كما حرصت سلمى على أن تكون الموجوهرات العامل الأساسي في إطلالتها، إذ كانت تكلفتها 4 مليون دولار ما يعادل 72مليون جنيه مصري، مع ذلك لم تكن اختيارها للموجوهرات موفق لعدم ملائمتها مع تصميم الفستان.

سلمى حايك صاحبة أغلى إطلالة في حفل الأوسكار.. تعرف على تكلفتها

- أسوأ الإطلالات:

حصلت 10 فنانات على لقب أسوأ إطلالة، وكان من بينهم سلمى حياتك، بلانكا بلانكو، اندريا داي، فيناسيت، وبي جولدبيرج، ريني باجريه، كيلي ريبا، أماتوس سامي كريم، باز فيجا، تورا ستينسون.

بالصور- أسوأ 10 فساتين للنجمات في حفل الأوسكار 2018

-أجمل الإطلالات:

وتألقت عديد من النجمات في الحفل، إذ تواجد أفضل 10 تصميمات على السجادة الحمراء وكانت من بينهم جينفر لورانس، جينفر جارنر، إيميلي بلنت، إيما ستون، نيكول كيدمان، مارجوت روبي، أليسون جاني، زوي ديوتش، ساندرا بولوك.

بعضها لمصممين عرب.. أفضل 10 فساتين في حفل الأوسكار 2018

- أجرأ الإطلالات:

أما عن صاحبة الأجرأ إطلالة كانت من نصيب زيندايا، تراجي هينسون، هالي بيري، ريتا حايك، ساويرس رونان، إيما استون، إيزا جونزاليس، نيكول كيدمان، لوبيتا نيونج، ايي كورنش.

بالصور-أجرأ إطلالات الفنانات في حفل الأوسكار 2018