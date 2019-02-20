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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عرضت المصممةُ روكساندا إيلِنتشيك تشكيلتها الجديدة لموسم خريف 2019 ضمن أسبوع الموضة في لندن، وقد أضافت لمساتٍ من الطابع العسكري والعملي على الأسلوب الأنثوي العصري لعلامتها التجارية.
واستخدمت أقمشة البوبلين والجباباردين، لتصميم السراويل والبلوزات بأكمام البالون، وفساتين مزينة بالريش.
كما قدّمت روكساندا نسختها الخاصة من سترة الباركا الرياضية والتي أتت بطبقات البيبلوم وتركيبات الألوان الرومانسية المنتقاة بعناية من "علبة الألوان الثمينة" والتي تجمعها في الاستوديو الخاص بها وتعكس ظلال الرمال المرسومة على المدرج.
وقدّمت القطع الأنثوية الجذابة بما في ذلك فساتين الساتان المتدفقة والبلوزات الواسعة، بالإضافة إلى سلسلة من بدلات الجامبسوت، وفساتين محبوكة أتت في لوحة ألوان أنيقة.
بالتأكيد كان هناك توتر بين أفكار روكساندا المتناقضة، لكنها نجحت في خلق تآلف بين مختلف القطع، وكل شيء يأتي معًا ليعكس رسالة حول هذا النوع من الأناقة البسيطة الملوّنة والتي تبحث عنها النساء العصريات.
كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة روكساندا لخريف 2019.. أناقةٌ تبحثُ عنها النساء العصريات! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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