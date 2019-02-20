بالصور - اتجاه الموضة: هذه أبرز 5 اتجاهات للأزياء في 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام سويلم:

ركزت دور الأزياء في أسبوع الموضة بنيويورك، الذي استمر من 8 - 16 فبراير الجاري، على عدة أنماط واتجاهات ستكون طاغية في عالم الأزياء هذا العام.

وكانت من أولى علامات بداية الخريف ظهور قبعات الـ"pimp hats" الريشية لمصمم الأزياء الأمريكي توم فورد، ومجموعة مواطنه مارك جايكوبس من الأزياء الرشيقة القاتمة والحادة، ونرصد أبرز هذه الاتجاهات لخريف 2019 كما جاء في مجلة "فاشون"، وهي كالتالي:

عودة السبعينيات:

أعاد كل من مايكل كورس و أولا جونسون وأنا سوي الجميع إلى السبعينيات من خلال فساتين الكروشيه الفضفاضة، رسومات الـ"بيسلي"، والجواكت المصنوعة من جلود الخراف. ونصحت المجلة من أراد اتباع هذا الاتجاه بالذهاب إلى خزانة ملابس جدته أو خالته.

القرون الوسطى:

أخذت موضة الخريف لهذا العام آلة الزمن وعادت إلى الوراء، إلى القرون الوسطى في أوروبا، حيث الكورسيهات الضيقة الصلبة، والأكمام الواسعة المنتفخة، وهما اثنان من أساليب الموضة التي نادرا ما يتم رصدها منذ عصر النهضة.

ريش (فرو وزعانف):

تحولت موضة جواكت "تيدي بير" أو الـ"دبوب" عما كانت عليه في المواسم السابقة، فبدلًا من إن كان الجاكيت يمتد حتى منطقة الخصر فقط، أصبح رداء بطول الجسم.

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كما ظهرت معاطف من الفرو بمظهر ضخم ومنتفخ بشكل لافت، بعروض المصمم الأمريكي مايكل كورس و "R13". فيما استخدم كريستيان كوان، السنغافوري برابال جورونج، الذين استخدموا الريش بدلًا من الفرو لإعطاء المظهر المنتفخ نفسه.

وأشارت "فاشون" إلى أنه وبالنظر إلى تبني الموضة مؤخرًا حركة "خال من الفرو"، إلا أنه يبدو أن البعض يريد ارتداء ملابس تشبه الحيوانات، وليست مصنوعة من الحيوانات.

روشينج:

الـ"روشينج-Ruching"، هو ستايل في تصميم الفساتين يظهره عبارة عن طبقات من القماش المثني، وظهر الروشينج بكثرة في تصميمات خريف 2019، بعروض عدد من المصممين مثل مون تشوي، وفاكويرا.

الأحذية الفظيعة:

وبحسب المجلة فإنه عندما نأتي للحديث عن الأحذية فكلما كان الحذاء مريبًا كلما كان أفضل، حيث شهد الأسبوع تعاونًا للمرة الأولى بين بيت الأزياء الأمريكي "Eckhaus Latta "، وأحذية "UGG" الأسترالية.

فيما تعاونت آنا سوي مع مصمم الأحذية الكندي جون فلوفوج، الذي صمم أحذية مبهجة قديمة الطراز.

وقدمت "Coach 1941"، حذاء على هيئة زواحف قوطية، فيما فضلت "بروينزا شولر" تقديم بوت رعاة القر مفتوح من عند الأصابع. وعلقت المجلة قائلة: إن جميع الأحذية كانت غريبة وكان بعضها مزعجا، لكن هذا ما جعلها مثيرة للاهتمام.