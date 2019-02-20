محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي

المخدرات تتسبب في مشاكل صحية متعددة قد تنتهي بالوفاة، ورغم أن كثير من الأشخاص يعلمون ذلك إلا أن البعض يميلون إلى تجربتها للحصول على السعادة التي تسببها في البداية، ولكن، ماذا يحدث في الجسم عند تعاطي الهيروين أو الكوكايين؟.

لمزيد من القراءة عن ماذا يحدث للجسم عند استنشاق الهيروين أو الكوكايين؟ اضغط هنا