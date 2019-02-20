ماذا يحدث للجسم عند استنشاق الهيروين أو الكوكايين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي
المخدرات تتسبب في مشاكل صحية متعددة قد تنتهي بالوفاة، ورغم أن كثير من الأشخاص يعلمون ذلك إلا أن البعض يميلون إلى تجربتها للحصول على السعادة التي تسببها في البداية، ولكن، ماذا يحدث في الجسم عند تعاطي الهيروين أو الكوكايين؟.
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