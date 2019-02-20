طريقة عمل محشي ورق العنب على الطريقة السورية

محمد اسماعيل - القاهرة - المقادير:

كيلو ونصف ورق العنب.

6 اكواب الأرز.

500 جرام لحم مفروم.

كيلو اللحم.

100 جرام دهن.

رأس الثوم مقطع.

ملعقة كبيرة بهارات مشكلة.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة عصفر.

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ملح حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة ونصف زيت نباتي.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

2 ملعقة كبيرة سمن.

طريقة التحضير:

1- صفّي الأرز من الماء وأضيفيه إلى اللحم المفروم وتبّلي بملعقة من زيت الزيتون، الزيت النباتي، الملح، الكمون، البهارات المشكلة، العصفر والفلفل الأسود.

2- احشي ورق العنب بملعقة صغيرة من الحشوة، اطوي الورقة من الجهتين وأغلقيها بإحكام على شكل الإصبع.

3- ضعي السمن في قدر ثم أضيفي اللحم والدهن وصففّي الورق والثوم بشكل دائري.

4- اغمري الورق بالماء وأضيفي الملح وملعقة من زيت الزيتون ثم اضغطيه بطبق ثقيل حتى لا تتفتّح الأوراق.

5- ضعي القدر على النار واطبخي الورق لمدة ساعة على نار هادئة ثم أضيفي عصير الليمون الحامض واتركي الورق يغلي على النار لمدة ساعة أخرى.