فتاة تشتكي من إدمان شقيقها الحشيش: «ساب الدراسة وأمه بتموت»

اشتكت شابة من إدمان شقيقها لمخدر الحشيش منذ أن كان عمره 15 عاما بأحد قرى محافظة المنيا.

وقالت الشابة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي طارق علام في برنامج "هو ده" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن شقيقها أدمن الحشيش منذ عامين، كما فشل والدها في إبعاده عن المخدرات خصوصًا بعدما ترك الدراسة.

وأوضحت الشابة التي تحفّظ علام على ذكر اسمها أن والدتها أصيبت بالمرض بسبب حالة شقيقها مطالبة علام بالتدخل لإنقاذ شقيقها في الوقت الذي يرفض فيه الاستماع إلى أي نصيحة للإقلاع عن المخدرات.

واستنكر علام وصول المخدرات لبعض قرى الصعيد واقدام طفل على إدمان مخدر الحشيش ووعد المتصلة بالتدخل لعلاج شقيقها بالتعاون مع صندوق مكافحة المخدرات.

​