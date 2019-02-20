فيديو| أم مدمنة هيروين تتنازل عن أبنائها الأربعة وتطلب وضعهم في ملجأ

عرض الإعلامي طارق علام في برنامج "هو ده" المذاع عبر فضائية "المحور"، قصة تنازل أم عن أبنائها وتخليها عنهم بسبب أدمانها للمخدرات.

ويظهر في الفيديو الأم المدمنة وهي ترفض استلام أبنائها وتطلب بإيداعهم بأي دار رعاية وتصر على رفضها استلامهم أو رعايتهم وقامت بطردهم.

وقالت الأم إنها أدمنت الهيروين بعدما علمّها زوجها المحبوس حاليًا إدمان الهيروين وأن لديها 4 أبناء مؤكدة رفضها لأبنائها وأن ابنتها في الشارع وتتركها للإقامة لدى أي شخص مضيفة: "أنا مش عايزة عيالي ومش قادرة أصرف عليهم وودوهم لملجأ".

وطالب الإعلامي طارق علام، بمعاقبة الأم والتحقيق معها خصوصًا أنها تخلت عن أبنائها وتركتهم في الشارع، مشددًا على ضرورة معاقبة هذه الأم في تهمة أخرى وهي معاونة تاجر المخدرات الذي كانت تعمل لحسابه مقابل حصولها على مخدر الهيروين حسبما أكدت في جزء من الفيديو رفض علام إذاعته.

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