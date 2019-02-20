ليلى الطرابلسي: "الست اللبنانية بتعرف تمشي حالها والمصرية تبان غلبانة"

وصفت الفنانة التونسية ليلى الطرابلسي المرأة التونسية بأنها قوية وصاحبة شخصية قوية.

وأضافت خلال لقائها مع سمر يسري في برنامج "حفلة 11" المذاع عبر فضائية "ON E"، أن المرأة السعودية ذكية وتجيد التعامل بشكل غير مباشر، وأن قوتها لا تظهر.

ووصفت ليلى الطرابلسي المرأة اللبنانية بأنها: "بتعرف تمشي حالها" بمعني "بتعرف تمشي أمورها وتساير وتسايس" حسب تعبيرها مؤكدة أنها وقعت في ورطة بهذا التصريح لافتة أنها لا تجيد التعامل مع اللبنانيات رغم أن لها صديقات كٌثر من لبنان "مبيبقوش صرحاء قوي زيينا واحنا صرحاء جدًا وبنقول في الوش".

أما المرأة المصرية فوصفتها ليلى الطرابلسي بأنها "تبان غلبانة، وفي الحقيقة لا، وممكن بتبقي حاساها غلبانة لكن لو دورتي في تصرفاتها بتلاقيها قوية ومبتحسيش ده في الأول" مؤكدة أن المرأة المصرية أبسط وغير متكلفة.

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