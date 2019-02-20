وفاء صادق تهاجم طليقها على «فيس بوك»: «قضية رأي عام»

هاجمت الفنانة وفاء صادق طليقها في منشور لها على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشرت وفاء صادق البوست تحت «هاشتاج» قضية رأي عام، وقالت: «أنا كنت واخدة قرار إني عمرى ما اتكلم عن حاجة شخصية على الفيس بوك.. بس لاقيت إن أكيد فى ناس زى كتير وأمهات زى كتير، فقررت إن الموضوع ده لازم قضية رأى عام»

وقالت وفاء صادق إن زوجها رفع قضايا استئناف ضدها ويتهمها بأنها أدخلت أولادها مدارس باهظة التكاليف، في حين أن ابنها في المرحلة الجامعية حاليا على حد قولها، وأكدت بأن تلك المصاريف هي مصاريف سنتين.

وأضافت وفاء صادق في منشورها على موقع "فيسبوك"، أنها ممثلة مشهورة وتمتلك المال كما يقول طليقها فإن هذا أمر لا يعنيه في شيء، فمصاريف الأولاد هي مسئوليته بالنهاية وأنها استطاعت وهي سيدة بمفردها أن تصرف على أولادها وبيتها.

وتابعت الفنانة أنها فخورة بما تفعله مع أولادها، وأنها لن تصمت على حقوق الأمهات والأولاد، ونشرت الصور الخاصة بأوراق قضية الاستئناف التي رفعها طليقها.

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