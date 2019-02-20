لحياة زوجية سعيدة.. 10 أسرار يجب معرفتها قبل "كتب الكتاب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود المليجي:

الصدق والصراحة عنصران أساسيان لإقامة أي علاقة ناجحة خاصة عندما يرتبط الأمر بالزواج وبناء أسرة، لذا على طرفي العلاقة الالتزام بهما، وأن يمنح كل طرف الآخر الحرية في اتخاذ ما يلائمه من قرار سواء بالاستمرار في العلاقة أو الاعتذار.

"الخليج 365" تواصل مع الدكتورة هالة حماد، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، للحديث عن الأسرار التي يجب على كل طرف مصارحة الآخر بها خلال فترة الخطوبة.. وكانت كالتالي:

1- الأمراض المزمنة أو الخطيرة

واحدة من أهم النقاط التي تتطلب المصارحة، إذ يخشى أي طرف البوح بتعرضه لمرض ما خاصة الأمراض الخطيرة والمزمنة خوفًا من فك الارتباط، وهنا تحدث الأزمة حيث يشعر الطرف الآخر بتعرضه للخداع.

والمصارحة بالتعرض للمرض دائمًا ما يجبر الطرف الآخر على احترام صدقه، ويمنحه القوة لاتخاذ قرار استمرار العلاقة والإحساس بالأمان خلال التعامل.

وكانت صحيفت "ديلي ميرور" البريطانية أبرزت حالة الفتاة الإيطالية نينو مارينو وإصرار خطيبها جويي ويليامز على دعمها بعد تعرضها للسرطان وتزوجا داخل المستشفى وهي على فراش المرض في حفل عائلي، وتوفيت بعده الفتاة الإيطالية بساعات إلا أن خطيبها كسب احترام الجميع بتقديره لها رغم مرضها.

2- الخداع مثل مستحضرات التجميل وغيرها

أمر يتكرر كثيرًا لذا من حق الشاب طلب رؤية الفتاة دون "ميكب أب" وهو لديه القدرة على التفرقة بين الإسراف في استعمال مستحضرات التجميل والشكل الطبيعي للوجه.

وأثارت شكوى تقدم بها شاب تجاه زوجته في إحدى محاكم الإسكندرية، تفيد برغبته في طلاقها بعدما اكتشف أنها نحيفة، وأنها ليست الفتاة التي أحبها وأنها تستخدم "السفنج" في الملابس لإخفاء نحافتها، لذا الصدق في هذة الأمر يعد هاما للغاية.

3 - التدخين والإدمان

ترفض العديد من الفتيات الارتباط بالشباب المدخن، ويلجأ البعض إلى إخفاء هذا الأمر عنهم طوال فترة الخطوبة خوفًا من قطع العلاقة، إلى أن تأتي الصدمة بعد الجواز مباشرة، وتصبح نقطة خلاف وسبب للمشاكل.

4- الزواج من فتاة أخرى

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يتكرر هذا الأمر مع الشباب القادم من محافظات مختلفة عن محافظة خطيبته، لذا يجب التأكد من أهله ومن جيرانه ودراسة عائلته جيدًا قبل الارتباط.

5 - الحرص الزائد على الأموال (البُخل)

البخيل لا يشعر بمرضه؛ لذا لن يعترف به لكنه سيظهر في المعاملات خلال الخروج للأماكن العامة والمطاعم وشراء الأغراض، وهنا على الفتاة تحديد موقفها بشكل عقلاني هل تستطيع الاستمرار أم ترفض؟.

6- نية السفر للخارج

تقول الدكتورة هالة حماد، جاءت لي إحدى الحالات تشكي أنها تزوجت من شاب وأنجبت منه ولكنه اختفى هو وأهله، واكتشفت أن الزواج كان فقط من أجل اتمام إجراءات الهجرة إلى الولايات المتحدة. إضافة للسفر للدول الخليج من أجل العمل والغياب عن الزوجات لفترة كبيرة مما يخلق مشاكل عديدة تسببت في العديد من حالات الخلع والطلاق.. لذا احرصي على أن تكون هذه النقطة واضحة منذ البداية.

7- الأمراض النفسية (الفوبيا - الوسواس)

إذا كنت تعانين من هذا النوع، فيجب أن يبلغ كل طرف الآخر، فالعلاقة الزوجية لابد أن تبنى على أساس سليم، والغش والخداع في الأمراض النفسية تحديدًا يزيد من الصدام والندم المتكرر على استكمال العلاقات.

8- الأطفال (عند اكتشاف عدم القدرة على الإنجاب)

كثير من العلاقات تنتهي بسبب عدم قدرة أي طرف من الطرفين على الإنجاب، وهناك علاقات أخرى تستمر بموافقة الطرفين، لذا من الأمانة الاعتراف بذلك ومنح الطرف الآخر حقه الأصيل إذا ما نوى الاستمرار أو الانفصال.

9- الدخل الشهري

بعض الفتيات تشعر بالخجل من سؤال خطيبها عن دخله الشهري وقدراته المادية، ولكن لا مانع في معرفة دخل الرجل ونظام حياتهم وكيفية التأقلم معه والشاب مطالب بتوضيح الحقيقة وعدم رسم الأحلام والطموحات وهو لا يملك ذلك.. قابلت إحدى الحالات التي تحدثت عن صدمتها بعدما علمت أن زوجها لا يعمل ويكذب عليها بنزوله يوميا لأداء عمله.

10- الاتفاقات

تشطيبات الشقة وشراء الذهب وغيرها.. أصبحت اليوم تهدد العديد من العلاقات، خاصة مع تدخل أهل الطرفين ورغبتهم في تحميل الطرف الآخر المسئولية لذا على الشاب عرض قدراته، وإمكانياته بصدق وعلى الطرف الآخر إن وافق عدم طلب أشياء جديدة، وتعظيم الهدف من الزواج دون النظر لتعليقات البعض على التجهيزات والديكورات وما إلى ذلك.