وسائل بسيطة لتخفيف آلام التسنين عند رضيعك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال، إنه يمكن للوالدين تخفيف آلام التسنين لدى أطفالهم الرضع بواسطة حلقة للعض "عضاضة"، على أن تكون باردة، ولكن ليست مثلجة؛ لذا ينبغي وضعها في الثلاجة وليس في المُجمّد.

كما يمكن للوالدين تخفيف آلام التسنين من خلال تدليك اللثة بالأصابع، مع مراعاة أن تكون الأصابع نظيفة بطبيعة الحال. وحذرت الرابطة الوالدين من استخدام وسائل التخدير الموضعية أو أدوية علاج التهابات اللثة؛ نظرا لأنها قد تُصيب الرضع بأمراض خطيرة.