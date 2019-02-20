بعد تفجير الدرب الأحمر..أستاذ اجتماع: الإرهابيين عايزين ينكدوا علينا

كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 فبراير 2019 06:56 صباحاً - انجي بيومي

قالت الدكتورة عزة فتحي، أستاذة مناهج علم الاجتماع في كلية البنات جامعة عين شمس، إن البيئة الحاضنة للإرهاب ليست فقط بسبب الفقر والأمية، ولكن قد تكون الأم متطرفة أو الأب، أو الشاب لديه حب المغامرة، أو استعادة الخلافة الوهمية، وأن يصبح بطلا خارقًا تجعله يفجر نفسه.

وأضافت- خلال برنامج «كل يوم» المذاع على فضائية «أون اي»؛ والذي يقدمه الإعلامية «خلود زهران»- أن لجوء الشباب الي العلميات الإرهابية قد يرجع الي حالة اكتئاب أو حرمان عاطفى، أو المعاناة من القسوة فى الحياة الأسرية أو التهميش؛ ورددا: « الإرهابيون يسبقوننا بخطوات كثيرة، لا أقصد الإحباط، ولا بد من عمل سيناريوهات مستقبلية، والتفكير بعقلية المجرم».

وتابع فتيح: «الإرهابيين عاوزين ينكدوا علينا، علشان الرئيس عمل شغل رائع في رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، وضم أفريقيا تانى، ويعيد ما صاغه جمال عبد الناصر، ودى خطوة بنضرب بيها الموساد فى إفريقيا».