ليلى الطرابلسي: «الطلاق في مصر أسهل من تونس»

قالت الفنانة التونسية ليلى الطرابلسي إنها رفضت عدد كبير من الأعمال الفنية داخل مصر أكثر من تلك الاعمال التي قدمتها.
ونفت ليلى الطرابلسي خلال لقائها مع سمر يسري في برنامج "حفلة 11" المذاع عبر فضائية "ON E"، تلقيها عروض بتقديم أي أدوار إغراء مؤكدة أنها لا تقبل آداء أي دور لا فائدة منه.
وتابعت: "اعتقد أنه مبقاش فيه إغراء في مصر" متوقعة أن تحصل المرأة على حقوق كثيرة خلال الفترة المقبلة مثل المرأة التونسية، مؤكدة أن المرأة المصرية تحصل على حقوق كثيرة أكثر من التونسية وأن الطلاق في مصر أسهل من الطلاق في تونس وأن تونس لا يوجد بها "خٌلع" وقضايا الطلاق تمر باجراءات معقدة بعكس مصر.
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