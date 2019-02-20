نصائح ذهبية لشراء غلاية ماء مناسبة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

أوصت الهيئة الألمانية للفحص الفني بألا تقل القدرة الكهربائية لغلاية الماء عن 1000 وات، موضحة أنه كلما زادت القدرة الكهربائية للجهاز، زادت سرعة غلي الماء. لذا تبلغ قدرة الغلاية، التي توفر في المتوسط سعة 1.7 لتر، حوالي 2000 وات.

وعند الحاجة في الغالب إلى كمية قليلة من الماء الساخن، فينبغي الانتباه إلى أن يكون الحد الأدنى للتعبئة أقل من نصف لتر، وإلا فإن متطلبات الطاقة للجهاز ستكون مرتفعة للغاية.

وأشارت الهيئة، إلى أن معظم غلايات الماء يختفي بها ملف السخان في القاعدة، في حين يظهر هذا الملف في الإناء في غلايات أخرى. وتتميز النوعية الأخيرة بعملها بشكل أكثر هدوءا، إلا أن الترسبات تظهر بها بشكل أسرع، فضلا عن صعوبة تنظيفه