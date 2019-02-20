جار منفذ تفجير الدرب الأحمر: والده لما عرف قال في داهية

كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 فبراير 2019 05:54 صباحاً - انجي بيومي

قال طارق الجندي، صاحب محل بقالة في العقار الذي يقطن به مرتكب حادث الدرب الأحمر، إن والدي مرتكب الحادث منفصلان، وجدته هى من ربته، وكانت تعيش معه حتى وفاتها.

وأشار “الجندي”، خلال حواره ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، اليوم الثلاثاء، إلى أنه كان انطوائي ولا يتحدث مع أحد، ولا حتى يلقي السلام على أحد، وإذا احتاج شيىء لا يشتريه من الشارع، مضيفا: “بقاله سنين لابس الكاب والكمامة ومشوفناش وشه، ودايما بالعجلة”.

وأضاف أن والد مرتكب الحادث يعيش في أمريكا، وعندما علم بوفاة ابنه قال “في داهية المهم إخواتي”.