البحوث الإسلامية: مصر تواجه إرهابًا جبانًا لا يستند إلى خلفية دينية

كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 فبراير 2019 05:54 صباحاً - انجي بيومي

قال الدكتور محي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن مصر للأسف الشديد تواجه فكر إرهابي يعمل على نشره الدكتور يوسف القرضاوي، وهذا الفكر يتبناه العديد من الإرهابيين الذين يستهدفون أرواح الأبرياء.

وتابع الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسؤوليتي”، المذاع على فضائية “صدى البلد”، مساء الثلاثاء، أن الإخواني يقتل من أجل تحقيق مصلحة الجماعة، كما قال مفتى جماعة الإخوان يوسف القرضاوي، دون الاستناد إلى أي دليل من السنة أو القرآن الكريم.

وشدد على ضرورة دعم القيادة السياسة، لأن مصر تقود حربًا عالمية ضد الإرهاب، لافتًا إلى أن العمليات الإرهابية الأخيرة دليل على انتهاء الجماعات الإرهابية.

ولفت إلى أن مصر تواجه إرهابًا جبانًا لا يستند إلى خلفية دينية، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان تستهدف قتل المصلحة، وترفع شعار: “إما أن نقتلكم أو نحكمكم، لكن المصريين على مر التاريخ أثبتوا أنهم لا يمكن أن يُسلموا وطنهم لعصابة من المأجورين تحاول استخدام الدين من أجل تحقيق مصالحها”.

وأوضح أن الخلافة ليست من أصول الدين، ولكنها قضية فرعية وكانت نموذجًا راشدًا في عهد الخلفاء الراشدين، وفي عهد الدولة الوطنية الحديثة لا مكان للخلافة.

وأشار إلى أن المجمع يحاول تفكيك الأفكار المتطرفة من خلال إصدار بعض الكتب التي تفند الأفكار الخاطئة للجماعة، وسيتم إعداد فيديوهات صغيرة المرحلة المقبلة لتحذير الشباب من هذه الأفكار.