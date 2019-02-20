أبو حامد: مصر تخوض معركة بقاء..وستنتصر على الإرهابيين

كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 فبراير 2019 05:54 صباحاً - انجي بيومي

قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن الأسرة التي تنتمي إلى الإخوان يكون لها هدف واحد، وتعمل على توريثه للأجيال المتتابعة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج ” على مسئوليتي “، المذاع عبر فضائية ” صدى البلد”، أن الفترة الحالية هي معركة بقاء، وستنتصر الدولة بقيادتها السياسية، وشعبها في تلك المعركة.

وتابع عضو البرلمان المصري، قائلا: “الشعب المصري هو صاحب تلك المعركة، وسننتصر على الجماعات الإرهابية”.