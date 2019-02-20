شريف عامر: يقظة الأجهزة الأمنية نجحت في إنقاذ مصر من كارثة كبرى

كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 فبراير 2019 04:19 صباحاً - انجي بيومي
كشف الإعلامي شريف عامر، تفاصيل جديدة عن الإرهابي مرتكب حادث الدرب الأحمر، مشيرا إلى أن والد الإرهابي مرتكب حادث الدرب الأحمر يعيش في أمريكا، ولديه شقيق يعيش في أفغانستان.
وثمن “عامر”، خلال برنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، مساء الثلاثاء، قدرة الأجهزة الأمنية المصرية على رصد الإرهابي، مضيفا: “قدر الله وماشاء فعل، وربنا سترها”، موضحا أن يقظة الأجهزة الأمنية نجحت في إنقاذ مصر من كارثة أكبر.
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