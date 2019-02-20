نادى التجديف بالأقصر يحصد المراكز الأولى فى بطولة مصر للكانوى والكياك

كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 فبراير 2019 04:19 صباحاً - الأقصر – شيرين طلعت

تمكن نادي التجديف والرياضات المائية بالأقصر، من تحقيق عدد من المراكز المتقدمة خلال مشاركته في بطولة مصر الأهلية للكانوي والكياك، والتي أقيمت في مجرى النيل بالقاهرة على مدار يومي 15و16 فبراير الجاري.

وتمكن لاعبو النادي في اليوم الأول من سباقات الـ 1000 متر و 500 متر، من تحقيق عدد 1 مركز أول، وعدد 2 مركز ثاني، وعدد 2 مركز ثالث، وباقي سباقات اليوم الأول مركز رابع وخامس من أصل 8 مراكز، وفي اليوم الثاني سباقات الـ 200 متر والمبتدئين وسن الـ 14 سنة، تم تحقيق عدد 3 مركز أول، وعدد 4 مركز ثاني، وعدد 5 مركز ثالث، وباقي سباقات اليوم الثاني مركز رابع وخامس من أصل 13 قارب مشاركين.

وشارك في البطولة 31 لاعبا من نادي التجديف والرياضات المائية بالأقصر من بينهم 9 سيدات، وضمت بعثة النادي كلا من عماد النوبي النجار رئيس البعثة، وعادل بدر مدير النشاط الرياضي، ودكتور يحيى أبوالسعود المدير الفني، وحسين عبدالنعيم المدرب العام، وذلك بدعم من رئيس الاتحاد المصري للكانوي والكياك القاضي محمد السكري، ورئيس مجلس إدارة نادي التجديف بالأقصر الدكتور صالح عبدالمعطي، والمدير التنفيذي للنادي محمد خيري.

يذكر أنه شارك فى البطولة 13هيئة رياضية هي المقاولون العرب والمصري للتجديف ويخت الجيزة والكشافة البحرية والصيد بالإسكندرية واليونانى والاهلى السكندرى والبنك الاهلى بالإسكندرية وطلائع الاسطوال بالإسكندرية و نادى تجديف الأقصر ونادى تجديف أسوان ونادى تجديف بورسعيد والسلام البحرى.