صحة الأقصر تنظم قافلة طبية لعلاج العيوب الخلقية بالقلب للأطفال

كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 فبراير 2019 04:19 صباحاً - الأقصر – شيرين طلعت

تنظم مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر قافلة طبية يومى 21 و22 فبراير الحالى بمستشفى الأقصر العام، وذلك فى إطار استمرار أعمال القوافل الطبية بمحافظة الأقصر، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر باستمرار أعمال القوافل الطبية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

ومن جانبه، قال الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إن القافلة مخصصة للكشف على العيوب الخلقية بالقلب للأطفال، على أن يتم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لكل الحالات وإعداد التقارير اللازمة من قبل الأخصائيين.

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