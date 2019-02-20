بنك ناصر يوضح شروط الحصول على تمويل “وظيفة تك”

كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 فبراير 2019 04:19 صباحاً - كتبت : شيرين عصملي

قال شريف فاروق نائب بنك ناصر إن برنامج “وظيفة تك” وطريقة تمويله موجودة فى العالم كلة والمعروف حيث أن البنك وظيفته هو جدية التدريب والحصول على قرض.

وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج ” هنا العاصمة ” يتقدم المتدرب للشركة وبعد ان تحدد الشركة التدريب المطلوب يدفع بنك ناصر ثمن التدريب للشركة عقب الحصول على عقد عمل ويسدد بدون فوائد.

انه تم رصد 100 مليون جنية مشيرا الى ان الكورس يتكلف من 20 إلى 30 ألف جنيه حيث أنه فى أفرع كثيرة تحتاج تدريب متخصص مشيرا إلى أن الشرط الأساسي يكون مقبول من الشركة التى تقدم لها وينقصه فقط الكورس المطلوب.

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