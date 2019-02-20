كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 فبراير 2019 04:19 صباحاً - كتبت : شيرين عصملي

قال أسامة الطويل، مساعد وزير الداخلية السابق، إن جميع الأجهزة الأمنية تتعامل بشكل موحد من أجل القضاء على الأعمال الإرهابية من قبل أن تحدث بعمليات استباقية ناجحة وفعالة والتعامل مع التهديد وفقا لحجمه فإذا كان الاحتياج لطيران يتم اللجوء إليه.

وأضاف فى حواره لبرنامج “هنا العاصمة ” أن التضحية بالروح لدى أجهزة الأمن أصبحت عقيدة، مشيرا إلى أن ما فعله أمين الشرطة شهيد الدرب الأحمر بالأمس من أجل التصدي للعبوة الناسفة جاءت من إيمانه الشديد بالحفاظ على الشعب.

وتابع أن هناك أجهزة معلوماتية قوية لدى مصر تخدم على هذه الأهداف حيث جميع الإمكانات متاحة والقيادات مستعدة للنزول فى جميع الأحداث لمهاجمة هذه البؤر الإرهابية والقضاء عليها.

كانت هذه تفاصيل خبر مساعد وزير الداخلية الأسبق: التضحية بالروح عقيدة رجال الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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