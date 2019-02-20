شالكة يتحدى السيتي.. ويوفنتوس في ضيافة الأتلتي بدوري الأبطال

كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 فبراير 2019 04:19 صباحاً - شالكة vs مانشستر سيتي

من الصعب تعريف منزلة فريق شالكة في الدوري الألماني (بوندسليجا) – ولكن ما لا يمكن نكرانه انه حتى ولو كان أحد أفضل الأندية في أحد البلاد الأوروبية المتقدمة في كرة القدم يظل الفريق صغيرا في الموارد المتاحة مقارنة بمانشستر سيتي الإنجليزي.

ومع ذلك، يأمل فريق شالكه أن يرتفع مستواه بشكل كاف في مباراته أمام مانشستر سيتي المقرر إقامتها الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال اوروبا التي تقام في جلسنكيرشن ليحافظ على آماله في التأهل لدور الثمانية في مباراة الإياب.

وقال ماتيا ناستاسيتش مدافع شالكه للموقع الرسمي لناديه :” نواجه أحد أفضل الفرق في أوروبا. مانشستر سيتي لا يوجد به أي نقطة ضعف”.

وأضاف :” يسجلون أهدافا بغزارة، إنهم مذهلين في الناحية الفنية، يضغطون بشكل فعال ولديهم لاعبون عظماء في كافة المراكز”.

وانضم ناستاسيتش /25 عاما/ إلى فريق شالكه قادما من مانشستر سيتي في يناير 2015، لذلك لديه فكرة أفضل عن التحدي الكبير الذي ينتظر فريقه الحالي أمام مانشستر سيتي.

وقال :”لن نسمح لأنفسنا بالخسارة مع بداية المباراة. بكل وضوح لن تكون مباراة سهلة ونعرف أننا سندخل المباراة ولسنا المرشحين للفوز”.

وأكد :” ومع ذلك، مازالت لدينا فرصة. بوجود جماهيرنا خلفنا، سنبذل أقصى ما في وسعنا”.

وفي عصر مختلف، كان من الممكن مقارنة شالكه ومانشستر سيتي- كفريقين يحاولان التطور وقادمين من مدينتين صناعيتين.

ولكن بينما يتعين على شالكه أن يتعامل مع قصص الحظ الصعبة ونجاحاته في مسابقة الكأس على فترات، يبقى مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ومنافس دائم على اللقب.

ودائما ما يمتلئ ملعب شالكه بحضور 60 ألف مشجع كما أنه يملك عقد رعاية مربح من شركة “جازبروم” (وهي شركة لاستخراج الغاز الطبيعي).

ولكن حتى هذا ليس كافيا لوضعهم قريبين من معادلة المستوى المالي للفرق الانجليزية التي تعتمد بكل كبير على عائدات البث التليفزيوني والرعاة الخارجيين، الممنوع من قبل القانون الألماني- مثل مانشستر سيتي المدعوم من قبل العائلة المالكة في الإمارات.

وباحتلاله المركز الخامس عشر في قائمة مجلة “فوربس” لأغنى الأندية بقيمة 707 مليون دولار، يتأخر فريق شالكه بفارق كبير عن مانشستر سيتي الذي تبلغ قيمته 47ر2 مليار دولار.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس خلف أندية مانشستر يونايتد، وريال مدريد وبرشلونة، عملاقي إسبانيا، وبايرن ميونخ.

وفي الملعب، قدم فريق شالكه أداء مذهلا في الموسم الأول لدومينيكو تيديسكو لينهي الموسم الماضي في المركز الثاني. ولكن الفريق يواجه صعوبة كبيرة هذا الموسم حيث يحتل المركز الرابع عشر في البوندسليجا، وبات قريبا من الهبوط أكثر من التواجد في المراكز المؤهلة لأوروبا.

أتلتيكو مدريد vs يوفنتوس

يحل فريق يوفنتوس، مساء اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره فريق أتلتيكو مدريد في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018/2019.

ويلتقي الفريقان في ملعب واندا ميتروبوليتانو في ذهاب دور الـ16.

موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد:

تنطلق تلك المباراة المرتقبة في تمام الساعة الـ10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة والمُعلق:

تُذاع مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد عبر قناة bein sports hd1، وذلك بصوت المعلق “علي محمد علي” وكذلك “محمد بركات”.

التشكيل المتوقع ليوفنتوس:

حراسة المرمى: تشيزيني.

خط الدفاع: بونوتشي، كيليني، ساندرو، كانسيلو.

خط الوسط: بيانيتش، تشان، بينتانكور.

خط الهجوم: ديبالا، رونالدو، ماندزوكيتش.

التشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد:

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: أرياس، جودين، خيمينيز، لويس.

خط الوسط: كوكي، رودريجو، بارتي، ساؤول.

خط الهجوم: جريزمان، موراتا.