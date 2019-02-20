هل تواجهين مشكلة مع شريك الحياة؟.. إليك 5 نصائح مهمة لتفادي تفاقمها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مليجي:

"المشاكل ملح الحياة"، هي مقولة دائمًا نسمعها من الكبار.. وهناك الكثير من الأسباب التي قد تؤدي إلى حدوث خلافات بين الأزواج، إلا أنها تمر سريعًا في بعض الأوقات، وحينما يصل الأمر إلى العنف والتعدي بالأيدي من أحد الزوجين قد يتسبب ذلك في إنهاء العلاقة.

وحتى لا تصل الأمور بين الأزواج إلى هذا الحد.. توجد بعض النصائح التي يقدمها خبراء واستشاري العلاقات الأسرية، تقدمها لنا الدكتورة هالة حماد، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، في تصريحات لمصراوي للحديث عن أسباب ونصائح ضرورية لتفادي العنف الأسري.

وقالت هالة، على الأزواج اتباع الآتي:

1- دراسة طباع الآخر ومناقشة المشاكل قبل تفاقمما

2- اللجوء للراشدين من الأهل في حال تصاعد الخلافات

3- أن يكون دائما في نية للتسامح والصبر على طباع البعض والرغبة في تكوين أسرة

4- عدم استسهال الطلاق والانفصال ومنح الفرصة للآخر

5- اختيار الوقت المناسب لمناقشة المشاكل بعيدا عن وقت الضغط العصبي