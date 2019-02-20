بعد تفجير الدرب الأحمر..خبير أمني يُطالب بتركيب كاميرات بالوحدات السكنية

كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 فبراير 2019 02:44 صباحاً - انجي بيومي

قال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، إنه يجب تركيب كاميرات في الوحدات السكنية، وكل الأماكن؛ لأنها تساهم في معرفة المتهمين إذا وقعت حوادث إرهابية مثلما حدث في متابعة إرهابي الدرب الأحمر.

وأضاف في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن الأنظمة التكنولوجية تساعد في تأمين الدولة، وتكشف عن كل المتهمين بسهولة، وكاميرات المراقبة ساهمت في التعرف على خط سير إرهابي الدرب الأحمر.

وتابع أن الإرهابي كان من الممكن أن يقوم بسيناريو أسوأ بتفجير العقار بالكامل، مما كان يهدد بتدمير الحي بالكامل، والشرطة استطاعت تحجيم الخسائر.