تفاصيل رقمنة دار الوثائق المصرية الثانية على مستوى العالم

كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 فبراير 2019 02:44 صباحاً - كتبت : شيرين عصملي

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المستهدف من مبادرة وظيفة تك هو زيادة عدد الشباب المؤهل للعمل فى تكنولوجيا المعلومات وإتاحة فرص أكبر للشباب في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف طلعت فى مداخلة هاتفية لبرنامج “هنا العاصمة ” أن المبادرة تأتي تشجيعا للشركات العالمية والمحلية للتوسع فى السوق المصرى لأنه لن يتم جذبهم للاستثمار فى مصر إلا من خلال الكوادر المدربة مشيرا إلى أن آلية البرنامج لها شكل محكم حيث أن الشركات التي لها فرص عمل تتقدم للوزارة ومن ثم يتم إتاحتها للشباب ثم تأتي عملية التدريب.

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