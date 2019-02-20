كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 فبراير 2019 02:44 صباحاً - كتبت : شيرين عصملي

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن البيوت المصرية جميعها قضت ليلة حزينة بسبب حادث الدرب الأحمر الإرهابي، مضيفا أن معدن المصريين ظهر في حادث الدرب الأحمر، وفي كل الشدائد.

وأشار “أبو بكر”، خلال برنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، اليوم الثلاثاء، إلى أن السيدة التي ظهرت في الصورة الخاصة بلحظة تفجير الإرهابي نفسه بحادث الدرب الإرهابي والمعروفة إعلاميًا بـ “سيدة الأكياس”، تمثل مصر بأكملها، واصفًا الإرهابي بـ “الخيبة”.

وثمن حضور وزير الداخلية جنازة شهيد حادث الدرب الأحمر، معقبا: “يا ترى وزير الداخلية قال لأبو الشهيد إيه”، مؤكدا أن المصريين سيواجهون الإرهاب بكل قوة.

كانت هذه تفاصيل خبر خالد أبو بكر: “يا ترى وزير الداخلية قال لابو شهيد الدرب الاحمر إيه؟” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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