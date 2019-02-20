كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 فبراير 2019 02:44 صباحاً - كتبت : شيرين عصملي

قال عادل عبد الحميد، زوج السيدة حلاوتهم المصابة في حادث تفجير الدرب الأحمر الإرهابي، والتى كانت تحمل أكياس وتمر بجانب موقع الانفجار، إن زوجته مازالت تعاني من أثار ماحدث لها بالأمس.

وأضاف “عبد الحميد”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” على فضائية “الحدث اليوم”، مساء الثلاثاء، أن زوجته تتواجد في العناية المركز حاليًا، وقام بزيارتها وتحدث معها وأطمئن عليه، موضحًا أن الطبيب الذي يعد تقرير عن حالتها الصحية يقول له إن هذه السيدة المصابة ليست هي التى ظهرت بالإعلام.

ونوه، إلى أن زوجته لاتعمل وهي ربة منزل، وتخرج لشراء احتياجات المنزل.

كانت هذه تفاصيل خبر زوج سيدة الدرب الأحمر يكشف سبب تواجدها بجوار الانفجار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.