سكينة السادات تروي تفاصيل تكريم الكونجرس لشقيقها

كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 فبراير 2019 02:44 صباحاً - كتبت : شيرين عصملي

قالت السيدة سكينة السادات، شقيقة الزعيم الراحل محمد أنور السادات، إن الرئيس “السادات” ضحى بحياته بأكملها من شبابه وهو طالب وحتى استشهاده من أجل مصر، فكان إنسان متفاني في حب مصر.

وأضافت “السادات”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” على فضائية “الحدث اليوم”، مساء الثلاثاء،: “ربنا عوضه خير، والعالم أجمع يتذكره، وبلده كرمته، والرئيس عبد الفتاح السيسي، أعطى له حقه”.

وكان استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، أعضاء اللجنة الأمريكية المسؤلة عن تسليم ميدالية الذهبية التي منحها الكونجرس الأمريكي للرئيس الراحل أنور السادات؛ تكريمًا له مع حلول مئوية ميلاده في 25 ديسمبر الماضي.

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