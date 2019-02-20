شاهد – ملخص لمسات محمد صلاح أمام بايرن ميونيخ

كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 فبراير 2019 01:07 صباحاً - كاد محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، أن يسجل في شباك بايرن ميونيخ الألماني بدوري أبطال أوروبا، لولا سوء التوفيق الذي لازم “ملك مصر” خلال المباراة.

وخيم التعادل السلبي على المباراة، التي جمعت فريق ليفربول بضيفه بايرن ميونخ في ذهاب دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت اولى الهجمات الخطيرة في الدقيقة 11 لمصلحة فريق ليفربول عندما مرر جوردان هندرسون كرة طولية خلف مدافعي بايرن ميونخ لمسها محمد صلاح بقدمه من داخل منطقة جزاء بايرن ميونخ لكن مانويل نوير كان لها بالمرصاد.

وكاد صلاح أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 23 عندما لعبت ركلة ركنية داخل منطقة جزاء بايرن ميونخ أبعدها الدفاع لتصل إلى ترينت ألكسندر أرنولد في الناحية اليسرى ليلعب كرة عرضية داخل منطقة جزاء بايرن ميونخ قابلها صلاح بضربة رأس قوية لكن كرته اصطدمت بالشباك من الخارج.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم 13 مارس بملعب أليانز أرينا معقل فريق بايرن ميونخ.