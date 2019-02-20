قائمة الزمالك أمام الطلائع – عودة زيزو وإبراهيم وغياب علاء

كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 فبراير 2019 01:07 صباحاً - أعلن كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك عن قائمة فريقه لمواجهة طلائع الجيش التي تقام غدًا الأربعاء، في إطار مباريات الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز.

قائمة الزمالك شهدت استبعاد محمود علاء بسبب الإصابة، وهو نفس السبب الذي يؤدي إلى غياب الثنائي مصطفى فتحي وحازم إمام عن اللقاء.

كما يغيب محمد إبراهيم، أحمد مدبولي، عمر صلاح ومحمد عنتر عن التواجد في القائمة لأسباب فنية.

وتشهد القائمة عودة كلًا من محمد عبد العزيز، إبراهيم حسن ومحمد عبد السلام، بعد غيابهم عن المواجهة الماضية بالدوري أمام إنبي، والتي انتهت بتفوق الأبيض بهدفين لواحد.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمود جنش وعماد السيد.

خط الدفاع: حمدي النقاز وعبد الله جمعة وبهاء مجدي ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد حسن وأحمد مصطفى زيزو ويوسف أوباما ومحمود عبد العزيز وأيمن حفني ومحمود كهربا وإبراهيم حسن.

خط الهجوم: حميد أحداد وعمر السعيد وخالد بوطيب.