حجازي يقود بروميتش لفوز قاتل على كوينز بارك في تشامبيونشيب

كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 فبراير 2019 01:07 صباحاً - اقتنص فريق ويست بروميتش الذي يضم المدافع المصري أحمد حجازي فوزًا قاتلًا على حساب مضيفه كوينز بارك رينجزر، بثلاثة اهداف مقابل هدفين، في مواجهة مؤجلة من الجولة السابعة والعشرين بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي “تشامبيونشيب”.

وشارك حجازي أساسيًا في المواجهة التي تقدم بها جيفيرسون مونتيرو لمصلحة ويست بروميتش في الدقيقة 5 قبل أن يتعادل لوك فريمان لأصحاب الأرض في الدقيقة 35، وتقدم جاكون ميرفي للضيوف مجددًا في الدقيقة 61 قبل يسجل تومير هيميد هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 75.

ونجح جاك ليفرمور في اقتناص هدف الفوز لمصلحة ويست بروميتش في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر المواجهة، ليقترب ويست بروميتش بشدة من المركزين المؤهلين مباشرة للدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل.

ورفع ويست بروميتش رصيده إلى 60 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب تشامبيونشيب، بفارق نقطة وحيدة خلف فريقي شيفيلد يونايتد وليدز يونايتد صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، بينما يتصدر نورويتش سيتي الترتيب برصيد 63 نقطة.

وتقضي لوائح دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بتأهل المتصدر والوصيف مباشرة إلى بريميرليج، بينما تخوض الفرق أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس تصفيات إضافية تؤهل بطلها لمصاحبة المتصدر والوصيف.