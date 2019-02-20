التعادل يُنهي موقعة ليفربول والبايرن والحسم في أليانز أرينا

كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 فبراير 2019 01:07 صباحاً - اكتفى نادي ليفربول الإنجليزي بالخروج بشباك نظيفة خلال مواجهة بايرن ميونخ الألماني مساء الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

بايرن حل ضيفًا على ليفربول في ملعب أنفيلد مساء الثلاثاء، قبل أن يلتقيا مجددًا في مواجهة العودة يوم 13 مارس القادم لتحديد المتأهل لربع النهائي من بينهما.

المباراة شهدت تواجد المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي خلال اللقاء، حيث خاض المواجهة كاملة لكنه لم ينجح في الوصول لشباك مانويل نوير.

ملخص المباراة

سيطر بايرن ميونخ على اللقاء في الدقائق الأولى من المواجهة ولكنها كانت سيطرة سلبية بدون أي هجمات خطيرة على مرمى أليسون.

الخطورة الأولى في اللقاء كانت لصالح ليفربول في الدقيقة 11 عن طريق محمد صلاح، بعدما أرسل هندرسون كرة طولية إلى المصري الذي انطلق خلف الدفاع ليلمس الكرة بقدمه بصعوبة، لكن نوير أمسكها بنجاح.

وكاد ماتيب أن يسجل هدفًا في مرمى ليفربول بالخطأ في الدقيقة 13 بعد كرة عرضية من جنابري، ليلعبها الكاميروني بقوة نحو مرماه لكنها اصطدمت في أليسون لتمر بسلام على أصحاب الأرض.

خطأ فادح من أليسون في الدقيقة 16 بعدما تأخر في إبعاد كرة ليمررها صعبة إلى ماتيب الذي فقدها، ليحصل عليها كومان داخل منطقة الجزاء ولكنها صوبها في شباك ليفربول الخارجية.

وظهر صلاح من جديد في الدقيقة 24 بعدما تلقى كرة عرضية من روبيرتسون، ليحولها بالرأس قوية ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى نوير.

وأهدر ماني فرصة لا تُهدر في الدقيقة 33 بعد تصويبة من كيتا ارتطمت في سولي، لتذهب الكرة إلى السنغالي بمفرده تمامًا أمام المرمى، لكنها سددها بجانب القائم الأيسر.

كرة ثنائية رائعة بين صلاح وفيرمينو استقرت بالبرازيلي داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 42، ليحول كرة عرضية أرضية إلى ماتيب الذي صوبها نحو المرمى لتمر بجانب القائم الأيمن.

بداية النصف الثاني من اللقاء شهدت هدوء وتبادل في الاستحواذ بين الفريقين، حتى صوب جنابري كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 56 مرت أعلى العارضة.

وتوغل صلاح وسط دفاع بايرن من الجانب الأيمن ليصل لداخل منطقة الجزاء، لكن فينالدوم تواجد أمامه قبل التصويب مباشرة مما أدى لضياع الكرة في الدقيقة 76.

وأهدر ماتيب فرصة تسجيل هدف أول لليفربول في الدقيقة 83 بعدما سقطت الكرة أمامه على حدود منطقة الجزاء، إلا أنه أطاح بها فوق العارضة.

وتلقى ماني كرة عرضية في الدقيقة 86 ليحولها برأسه في الزاوية الضيقة، إلا أن نوير أنقذها ليبعدها إلى ركلة ركنية لم يستفد منها ليفربول.

تشكيل ليفربول: أليسون، أرنولد، فابينو، ماتيب، روبيرتسون، هندرسون، فينالدوم، كيتا، صلاح، ماني، فيرمينو.

تشكيل بايرن: نوير، ألابا، سولي، هوملز، كيميتش، تياجو، مارتينيز، كومان، خاميس، جنابري، ليفاندوفسكي.