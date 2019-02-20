ابنة ضحية الدرب الأحمر: ” والدتى اعتقدت أن هناك شبابا يمزحون سويا”

كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 فبراير 2019 01:07 صباحاً - معتز عوض

قالت شيرين عادل، ابنة السيدة المصابة في الحادث الإرهابي بالدرب الأحمر، أن والدتها بحالة صحية جيدة، وتتواجد الآن داخل العناية المركزة.

وأضافت في تصريحات هاتفية مع الإعلامي “أحمد موسي”، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أنها مصابة بجروح عميقة، في الركبة وتجاوزت مرحلة الخطر، وبدأت في الحديث معانا اليوم ، ولكنها ليست على وعي بما حدث معلقة: “والدتي كانت تعتقد أن هناك شبابا يمزحون مع بعضهم”.

وتابعت: “تلقينا اتصالا منها بعد الواقعة قالت فيه، الحقونى، أنا بموت وخلوا بالكوا من عيالي”، موضحة أن الانفجار الذي هز المنطقة بأكملها هشم نوافذ منزلهم رغم بعده عن مكان الواقعة”.