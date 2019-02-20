الديهى: “مصر مقبرة الإرهاب.. و الشعب المصري لن ينكسر”

كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 فبراير 2019 01:07 صباحاً - معتز عوض

عقب الإعلامي نشأت الديهي، على حادث الهجوم الإرهابي بسيناء الذي وقع أول أمس وتفجير منطقة الدرب الأحمر الذي وقع أمس الإثنين، قائلا: “المعركة مستمرة مع عدو مثل الشبح”.

وأضاف “الديهي”، مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، المذاع عبر فضائية “ten”، اليوم الثلاثاء، أن القنوات الفضائية التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، يجرون تغطية إعلامية يحاولون من خلالها تسيس حادث تفجير الدرب الأحمر.

وأوضح أن هذه الأبواق المسمومة ليس لديهم سوي هدف واحد هو كسر الدولة المصرية، قائلا: “الشعب المصري لن ينكسر، والرئيس عبدالفتاح السيسي لن يسمح بأن ينكسر هذا البلد”.

وأكد الديهي، أن عدد كبير من المصريين قاموا اليوم الثلاثاء بتشييع جنازة شهداء حادث تفجير الدرب الأحمر، مضيفا أن المصريين ظهروا في هذا المشهد وكأنهم يشيعون جنازة الإرهاب في قلوبهم.

وتابع “الديهي”: “مصر مقبرة الإرهاب، نحن نشيع الإرهاب، لا نشيع شهدائنا، لذلك يجب أن نقف وقفة حازمة ونقول هنا مقبرة الأعداء”.