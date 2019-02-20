"الستات خائنات وتستاهل الضرب".. منى أبو شنب ومهاجمة السيدات عرض مستمر

"خالف تُعرف".. جملة متداولة يطلقها العديد على أصحاب الآراء المُختلفة، خاصة وإن كانت آراء هجومية بشكل مستمر.

وتعد منى أبو شنب صاحبة مبادرة تعدد الزوجات، أكثر من تهاجم السيدات بين الحين والآخر، فعلى الرغم من كونهن من بني جنسها، إلا أنها غلقت عينيها وأذنيها عن المكافحات والناجحات منهن، ولم ترَ سوى حالات فردية، انتقدت على خلفياتهن السيدات عمومًا بين الحين والآخر، لتضرب بحقوق المرأة عرض الحائط.

واليوم، نشرت "أبو شنب"، مقطع فيديو جديدا، تتهم فيه السيدات بالخيانة الزوجية، وتحديد اختيار الزوج وفقًا للمال فقط، قائلة: "الستات مش بتفكر غير في الجنس والمال بس".

وتابعت: "ممكن تبقى متجوزة وتعمل علاقة مع محاميها، أو مدرب أولادها، أو مع واحد كانت بتحبه قبل كده، وتفضل مع جوزها عشان الفلوس".

واختتمت قائلة: "أنا مش بهاجم واحدة بعينها، بس اللي هتدافع تبقى زيهم".

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تنتقد فيها صاحبة المُبادرة الجنس الناعم:

تعدد الزوجات يقوي الصحة الجنسية:

صرحت أبوشنب، من قبل، بأن تدشينها لمبادرة تعدد الزوجات أمر طبيعي للفت أنظار المجتمع لتعدد الزوجات.

وأضافت، خلال حوار سابق لها ببرنامج "القاهرة اليوم"، على شاشة "اليوم"، أن المبادرة حل اقتصادي اجتماعي صحي وده كلام الدين بتاعنا ولأن فيه تقارير ودراسات عالمية بتأكد أن تعدد الزوجات بيقوي الصحة الجنسية للرجل وأنه لو أحادي الزوجة صحته الجنسية بتقل".

السيدات خائنات والرجل مظلوم:

قالت منى أبو شنب، إن الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يُحدد عدد الزوجات، مضيفة أن "الرجال مظلومون داخل المجتمع لوجود قوانين مجحفة ضدهم".

وأضافت "أبو شنب" خلال حوارها ببرنامج "القاهرة اليوم"، أن المجتمع المصري ينظر للزوجة الثانية بنظرة سيئة.

وتابعت "96% من الزوجات خائنات على مستوى العالم"، مشيرة إلى أن هناك قضايا تم رفعها ضدها.

السيدات "نكد":

أثارت "أبو شنب" الجدل مؤخرًا، عقب نشرها منشورًا عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحرض فيه الأزواج على الزواج بأخرى، قائلة: "لما تقولك اتقي الله فيا، قولها ما تتقيه انتى وبطلى نكد، ولما تقولك أنت خاين قولها التعدد مش خيانة، التعدد جواز على كتاب الله وسنة رسوله، ولما تقولك انت ناقصك إيه علشان تتجوز تاني قول لها ناقصني واحدة ست انتي "استرونج انتدبنت ومن".

وتابعت: "باختصار روح اتجوز واحدة لطيفة دمها خفيف ورقيقة وأنثى بجد وكفاية عليك كده نكد".

اضربوا الزوجة بـ"الجزمة":

في واقعة سابقة، وجهت صاحبة مبادرة تعدد الزوجات، رسالة للأزواج الذين يشاركون شكواهم من زوجاتهم، بسبب تجاوزهن عليهم بالكلام أو الأفعال، قائلة: "لو مراتك تجاوزت معاك إديها بالجزمة على دماغها، ولو مش عاجبها بالسلامة تروح عند أمها".

وتابعت: "متبصش لأطفالك ولا تفكر فيهم لأنهم أكيد هيطلعوا زي أمهم، خليك راجل وهزقها وامسح بيها الأرض".

وأضافت "أبو شنب" خلال مقطع فيديو، نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هُناك بعض الأزواج يتجنبون القسوة مع زوجاتهم خوفًا من أن يحركن دعاوى نفقة للمطالبة بحقوقهن الشرعية، قائلة: "احفظ انت حقوقك ومتمضيش على قايمة ومتديهاش الذهب بتاعها".

وعن رد فعل الزوجة في تلك الحالة، قالت الإعلامية صاحبة مُبادرة التعدد: "لو اتمردت اتجوز عليها عشان تتعدل".

الستات بتضرب الرجالة:

بالتزامن مع احتفالات العالم، باليوم العالمي لمواجهة العنف ضد المرأة، بشهر نوفمبر الماضي، نشرت منى أبو شنب مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تدعو فيه العالم لمواجهة العنف ضد الرجل.

وقالت خلال المقطع: "كل شوية تتكلموا عن الستات لحد ما صدعت، فين حقوق الراجل، وليه مش بنتكلم عن العنف اللي بيتمارس ضده".

وأضافت: "الستات دلوقتي بتضرب الرجالة، وبتحرمهم من عيالهم لو اتجوز عليها، وبتوديه المحكمة، ده عنف ولازم نتكلم عنه"، مضيفة: "لو الست رفضت إن جوزها يعدد ويتجوز عليها تبقى بتمارس العنف ضده، ولازم نتصدى لهذا النوع".

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