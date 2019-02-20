إليسا تنعى شهداء "انفجار الدرب الأحمر": تحية لأرواحهم

نعت المطربة اللبنانية إليسا شهداء العملية الإرهابية في منطقة الدرب الأحمر، التي وقعت بالأمس وراح ضحيتها ضابط بجهاز الأمن الوطني وأميني شرطة عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكتبت إليسا عبر حسابها: "مؤسف جدا أنه يكون الإرهاب عم يقضي على شباب مصر الجدعان يللي عم يحموا أرضن، تحية لأرواح الشهداء وكل التقدير لشعب مصر بوج كل الإرهابيين".

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بياناً مساء أمس، أعلنت خلاله تفاصيل الحادث الذي وقع في منطقة الحسين بمحافظة القاهرة.

وذكرت الوزارة في البيان: "في إطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمني أمام مسجد الاستقامة في محافظة الجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق 15 فبراير الجاري، فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديري في الدرب الأحمر، إذ حاصرته قوات الأمن وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابي واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابة ضابطين اثنين أحدهما من الأمن الوطني والآخر من مباحث القاهرة، وأحد ضباط الأمن العام".

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