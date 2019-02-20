مها بهنسي تنشر صورة زوجة طليقها: "دي ملاك مش زوجة أب"

هل تتذكرون شخصية "أمينة" التي جسدتها الفنانة ماجدة ذكي، بالمسلسل الشهير "عائلة الحاج متولي"، ليست لكونها الزوجة الأولى التي تحملت زوجها، وتغاضت عن تصرفاته، أو بدعمها له، ولكن لمعاملتها لأبنائه من زوجاته الأخريات، التي بدلت من خلالها وجهات النظر المأخوذة عن زوجة الأب.

فبالطبع هناك العديد من السيدات اللواتي لا يضعن الأطفال بحسابتهن أمام الزوج، أو الزوجة الأخرى.

وعلى الرغم من كونه سيناريو دراميا، إلا إنه من المُمكن أن يتكرر لوقتنا الحالي.

واليوم نشرت الإعلامية، مها بهنسي، صورة لزوجة طليقها، لتُظهر امتنانها ومحبتها لها، مُعلقة "القمر دي أختي اللي ماما ما جابتهاش.. القمر دي تبقى مامة إخوات بنتي وزوجة طليقي أبو بنتي وبعتبرها الأم التانية لنجلا".

وتابعت: "دي ملاك مش زوجة أب.. مش حنسى جدعنتها المستمرة ليا ولبنتي.. بحبك يا ريمو وانتي بجد أخت وصاحبة وأم تانية لبنتي".

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