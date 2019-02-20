مجموعة سيمون روشا لخريف 2019 .. من وحي النحاتة الفرنسية لويز بورجوا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدمت المصممة الإيرلندية سيمون روشا تشكيلتها الجديدة لخريف 2019 ضمن أسبوع الموضة في لندن، وجمعت المصممة نخبة من صديقاتها وعارضات الأزياء من مختلف الأجيال لإظهار هذه المجموعة التي جمعت بين الخصوصية والأمن والأنوثة.

واستلهمت روشا مجموعتها على وجه الخصوص من النحاتة الفرنسية لويز بورجوا، وزينت رؤوس العارضات بنسخة من التاج الأسود المنحني الذي كانت ترتديه بورجوا في الغالب.

شكلت هذه المجموعة تغييراً بالنسبة لروشا، التي قامت باستبدال صورها الظلية الضخمة وأشكالها المستديرة بصور ظلية تجارية أكثر تحفظاً، وأكثر شبابًا، وإشراقًا من المواسم الماضية.

واستخدمت لوحة ظلية شملت الأسود والوردي بظلال البالرينا والباستيل، ونغمات ظلال الأحمر والرمادي الداكن، إلى جانب الترتر الذهبي.

وانضمت كل من جيد بارفيت، كلوي سيفينيي، وكيرستن أوين، اللاتي تجاوزن سن الأربعين، إلى العارضة ليلي كول ونخبة من السيدات ذوات الشعر الرمادي من الأكاديمية الملكية، فسرن على المدرج وهن يرتدين معاطف ترانش مغطاة بالتول بظلال الوردي الباهت والعسلي، وفساتين الساتان الراقصة بظل وردي الباليه التي أتت بتفاصيل الكورسيه وكشكشة التول، وجاءت الفساتين الأخرى بأكمام قصيرة منتفخة ومزينة بترتر ذهبي أو أسود أو مزخرفة بزهور صغيرة.

كان لدى المصممة الكثير لتقوله عن جمال الشكل الأنثوي وتمكنت من القيام بإبرازه بشغف وبحماسة.