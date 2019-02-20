الامارات | «إقامة دبي» تشارك في آخر أسبوع من «شهر الابتكار»

شكرا لقرائتكم خبر عن «إقامة دبي» تشارك في آخر أسبوع من «شهر الابتكار» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اللواء محمد المري. من المصدر

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عن مشاركتها في معرض شهر الإمارات للابتكار 2019، من خلال افتتاحها «متحف مستقبل إقامة دبي»، في المعرض الذي سيعقد في الفترة من 22 إلى 28 فبراير الجاري في ستي ووك 2 - بلازا من الساعة 10 صباحاً إلى 10 مساءً، حيث سيوفر المتحف تجربة تفاعلية فريدة من نوعها لمستقبل قطاع المنافذ والحدود، تُمكِّن من خلالها موظفي ومتعاملي «إقامة دبي» من إلقاء نظرة قريبة على مستقبل قطاع المنافذ وتأثيره على حياتهم في المستقبلية.

وقال مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اللواء محمد أحمد المري، إن «شهر الإمارات للابتكار، الذي يأتي هذا العام تحت عنوان (الابتكار يبدأ بك)، يعد أكبر حدث وطني ومنصة تفاعلية للاحتفاء بالمشروعات الابتكارية والمبتكرين، كما يعد فرصة للمشاركة في العديد من الفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى نشر ثقافة الابتكار كأساس لتحقيق التنمية المستدامة»، مضيفاً أن «(إقامة دبي) تحرص كل الحرص على إيجاد بيئة محفزة تسهم في توليد الأفكار الابتكارية، وكشف المواهب الواعدة وتمكينها بما يتماشى مع رؤية (إقامة دبي) القائمة على تبني أفضل الممارسات التي تضمن ريادة دبي كوجهة عالمية».

وأكد اللواء محمد أحمد المري: «إننا حريصون على المشاركة في مثل هذه الأنشطة والفعاليات التي تعزز من ثقافة الابتكار، حيث ستشارك (إقامة دبي) هذا العام بمعرض (متحف مستقبل إقامة دبي)»، مؤكداً أن افتتاح المتحف يأتي تنفيذاً للتوجهات الحكومية والرؤى الاستراتيجية الوطنية، وفي مقدمتها «رؤية الإمارات 2021»، و«مئوية الإمارات 2071».